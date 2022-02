«Grosse pu**, à la sortie de ton travail je t'attends»

Chez H&M les clientes se croient tout permis c'est pas la première fois que je vois cette agressivité. L'apparence ne fait pas l'éducation ????‍♂️ pic.twitter.com/aRu0v1a8Zi — RōNíN ???? (@TropTechnique) February 17, 2022

C'est une scène qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir quand on fait tranquillement du shopping dans un magasin de vêtements. Pourtant, le 12 février dernier, les clients d'un magasin H&M, en France, ont assisté à une altercation entre une femme et une caissière. Selon plusieurs médias, c'est un désaccord concernant un sac à 15 cents qui a mis le feu aux poudres. Sur la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, on entend d'abord la cliente dire «T'es une malade toi» avant de s'emballer et de mettre un coup dans la vitre de protection en plexiglas.

Les deux femmes en viennent ensuite brièvement aux mains, la caissière tentant de se défendre en attrapant l'écharpe de la cliente. «Et personne n'intervient?», lance une femme témoin de la scène, juste avant qu'un agent de sécurité ne vienne les séparer en éloignant la cliente en furie. «Il y a mon téléphone, cette pute elle l'a fait tomber. Elle le paye», lâche-t-elle alors, avant de s'adresser au vigile: «Il est où ton responsable? J'appelle mon mari, ils vont me rembourser le téléphone».

«J'ai été très gentille avec vous hein»

La scène, qui dure environ une minute, ne s'arrête pas là. La cliente se retourne de nouveau vers la caissière en la menaçant: «Grosse pute à la sortie de ton travail je t'attends, tu me dois un téléphone. Grosse salope va. Je vais finir avec une autre caissière si elle est compétente. Je paye et je veux faire la queue avec une caissière compétente». «J'ai été très gentille avec vous hein», rétorque la caissière. En parallèle, on entend un autre témoin dire: «J'ai tout filmé». Les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux, appelant notamment la chaîne de magasins à porter plainte.

En juin 2021, la chaîne de supermarchés Carrefour avait d'ailleurs déposé plainte, après qu'une caissière a été la cible d'injures racistes proférées par une cliente. Là encore, c'est la vidéo de la scène, largement partagée sur les réseaux sociaux, qui avait indigné et mis l'affaire en lumière.

(nc/L'essentiel)