Paris se prépare au pic de crue de la Seine

Navigation interdite, péniches et musées sous surveillance, habitants évacués, des mesures de précaution ont déjà été prises en Île-de-France où 395 personnes ont été évacuées, principalement dans le Val-de-Marne. Un millier d'abonnés sur 6,2 millions sont privés d'électricité. La pluie particulièrement abondante ces dernières semaines a repris jeudi, après une accalmie, mais cela ne devrait pas changer les prévisions de crue de la Seine, selon Vigicrues.

«On attend le maximum de crue ce week-end, avec une hauteur entre 5,80 m et 6,20 m», a précisé Bruno Janet, expert de l'organisme de surveillance des crues. Un niveau comparable à juin 2016 (6,10 m) mais très loin de la crue historique de 1910 (8,62 m). Vendredi matin, à 5h10, le niveau de la Seine atteignait 5,61 m au Pont d'Austerlitz et toute la nuit le niveau a régulièrement augmenté et cela devrait continuer.

Au plus haut pendant plusieurs jours

Au niveau national, treize départements étaient encore dans la nuit de jeudi à vendredi en vigilance orange crues-inondations, principalement autour du bassin de la Seine, et dans une moindre mesure de la Saône. Jeudi, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), une des communes les plus touchées au confluent de l'Yerres et de la Seine, une eau maronnasse où flottent des déchets a envahi les rues de certains quartiers.

Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris est fermé au moins jusqu'au 31 janvier. Sur les voies de la station Musée d'Orsay, des agents de la SCNF démontaient jeudi les dispositifs électriques des aiguillages pour les protéger de l'eau qui remonte du sous-sol. «Au plus fort de la crue, on va pomper jusqu'à 10 000 mètres cubes d'eau par heure», explique Daniel Gardeux, un responsable du réseau régional SNCF.

Le point maximum de la crue attendu pour le week-end sera probablement «très plat, progressif» et il est donc «probable que le niveau de la Seine reste assez haut pendant encore plusieurs jours la semaine prochaine», a-t-il précisé. À l'origine de ce phénomène, des précipitations importantes, sur des sols gorgés d'eau.

(L'essentiel/AFP)