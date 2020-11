Une nouvelle vidéo du producteur frappé par la police

C’est une nouvelle pièce que nous apportons au dossier de l’agression de Michel Zecler.

Cette vidéo d’un voisin montre sous un autre angle l’agression et sa violence inouïe.

« Ils auraient pu le tuer. » pic.twitter.com/G60NtRNnC9 — Loopsider (@Loopsidernews) November 27, 2020

Le site Loopsider a publié une nouvelle vidéo de l'agression dont a été victime Michel Zecler, un producteur de musique noir, samedi soir, à Paris. Prise par un voisin, qui habite dans un étage supérieur de l'immeuble où se sont produits les faits, on voit et on entend l'homme se faire rouer de coups par des fonctionnaires de police dans l’entrée de son studio de musique, situé dans le XVIIe arrondissement de la capitale.

«J’entendais: "Sortez, sortez, dernière sommation après on tire" (...) Ils ont jeté la bombe lacrymogène, j’ai eu du mal à rester à la fenêtre parce que je me prenais tout dans les yeux», témoigne le voisin, auteur du film.

La séquence, marquée par une tension extrême et les hurlements de la victime, dure presque cinq minutes. Immobilisé au sol par plusieurs policiers, Michel Zecler reçoit plusieurs coups de poing au visage. Lui les supplie d'arrêter et clame son innocence. «Je n’ai rien fait», répète le producteur. Glaçant.

(pp/L'essentiel)