«Que s'est-​​il passé entre 13h et 13h30?»

Le mystère continue de s'épaissir autour de la mort d'Elisa, cette femme enceinte retrouvée morte en forêt, mi-novembre dans le nord de la France. L'autopsie a déjà confirmé que la victime avait succombé aux morsures de plusieurs chiens «aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête, certaines morsures étant ante mortem et d'autres post mortem.»

Il s'agit désormais de déterminer quels sont les animaux impliqués dans le drame et qui sont leurs propriétaires. Des prélèvements ont été effectués sur 67 chiens: les 62 qui participaient à une chasse à courre dans les environs, et les cinq appartenant à Elisa et son compagnon. Les résultats devraient être connus en février.

L'équipage de la chasse à courre

En attendant, les enquêteurs cherchent à établir plus précisément la chronologie du drame. Selon l'autopsie, Elisa est décédée entre 13h et 13h30. L'équipage du Rallye la Passion, qui participait ce jour-là à une chasse à courre à proximité, est arrivé à 13h sur les lieux. Mais il affirme n'avoir pas commencé son activité avant 13h30. «Que s'est-il passé entre 13 et 13h30?», s'interroge L'Union.

Pour l'heure, les enquêteurs ont déjà pu écarter deux pistes: celle de Christophe, le compagnon de la victime, dont les déclarations coïncident avec les constatations faites sur place par les policiers. Et celle du promeneur et de son malinois, qu'Elisa avait croisés une heure avant sa mort. Le parquet de Soissons a fait savoir au journal régional qu'il n'était en possession d'«aucun nouvel élément communicable».

(L'essentiel/joc)