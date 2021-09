"On humilie dans ce pays et on trouve ça normal !"



Ancienne ministre de la Justice (mai 2012-janvier 2016) sous François Hollande, Christiane Taubira dans l'émission #le79Inter de France Inter

Ancienne ministre de la Justice (mai 2012-janvier 2016) sous François Hollande, Christiane Taubira reste une voix écoutée à gauche. Invitée ce jeudi de la matinale de France Inter, l'ex-garde des Sceaux a confirmé qu'elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle, en 2022. «Je ne veux pas contribuer à l'éparpillement à gauche, en devenant la 7e ou 8e candidate», a-t-elle indiqué, avant d'ajouter qu'elle participerait à la campagne de la présidentielle, car «l'enjeu est colossal» face à la montée des discours d'exclusion.

«On ne peut pas se permettre de jouer», a ajouté Mme Taubira, en dénonçant notamment le polémiste Eric Zemmour, potentiel candidat, qui se complait selon elle dans les «objurgations». L'ex-députée s'est également fait remarquer par une intervention musclée, au cours de laquelle elle a laissé éclater sa colère: «C'est un pays où on humilie! On a humilié un gamin, il y a quelques jours (...) On l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine (...) C'est un pays où l'on humilie tranquillement... Il y a un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal!».

Christiane Taubira faisait notamment référence à l'exclusion d'une cantine scolaire d'un enfant de sept ans, à Saint-Médard-de-Guizières (Gironde), en raison de factures impayées par ses parents. Selon plusieurs médias, l'enfant avait été raccompagné chez lui, jeudi dernier, à l'heure du déjeuner, par un policier municipal.

(pp/L'essentiel)