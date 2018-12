Deux «gilets jaunes» se marient sur un péage

Mobilisé depuis le début de l'action des «gilets jaunes», «Coco bel œil» ne s'attendait probablement pas à trouver l'âme sœur en pleine séance de contestation contre la politique gouvernementale en France. Et pourtant, la belle «Chouchoune» lui a tout de suite tapé dans l'œil, entre deux blocages sur la gare de péage de Séméac, dans les Hautes-Pyrénées.

Un coup de cœur réciproque, et un amour naissant après plusieurs jours à organiser ensemble les barrages filtrants. La belle histoire a connu son paroxysme samedi, avec un mariage organisé au sein de la petite communauté «gilets jaunes». Un maire fictif, une cinquantaine de convives et un voyage de noces en moto vers le rond-point voisin, et le tour était joué. Les voilà unis pour la vie.

Enfin presque... Les deux «gilets jaunes» devront tout de même passer par la case mairie (la vraie) afin de pouvoir légaliser leur union. Mais cela attendra, les deux tourtereaux ont d'abord une «révolution» à terminer...

(th/L'essentiel)