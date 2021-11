Il ouvre la boîte aux lettres, une bombe doit exploser

C'est un scénario digne d'un effrayant thriller qu'a vécu un couple originaire de Besançon. Tout juste rentré du bureau, l'homme est allé chercher son courrier dans sa boîte aux lettres, le 10 novembre dernier. Mais très rapidement, son regard s'est porté sur un colis pas comme les autres.

À peine le temps de l'ouvrir que cet employé de banque a compris qu'il venait tout simplement de frôler la mort... Et pour cause, le paquet en question était en fait une bombe artisanale remplie d'éléments tranchants. «Il y avait une trentaine de fioles à l’intérieur contenant un liquide inflammable ainsi qu’un kilo et demi d’ammonal, un explosif utilisé lors de la Première Guerre mondiale», ont indiqué les autorités au site Actu17, suite à l'examen des démineurs.

Plus inquiétant encore, le dispositif de détonation semblait en état de marche et l'engin était prévu pour exploser au moment de l'ouverture de la boîte! Fort heureusement, le système n'a pas fonctionné. Reste une question essentielle. Qui en veut à ces personnes au point de tenter de les assassiner? Le mystère reste entier. Couple sans histoire qui réside dans un lotissement pavillonnaire, l'homme et son épouse n'ont aucun ennemi connu. Une plainte a bien évidemment été déposée. L'affaire est prise au sérieux par la police. Des prélèvements ADN ont notamment été effectués, afin d'identifier le ou les suspects.

(th/L'essentiel)