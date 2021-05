Bizuté, Antoine a vécu un véritable cauchemar

C’est un véritable cauchemar qu’a vécu Antoine, jeune pilote tout juste sorti de la réputée École d’aviation de chasse. Les faits se sont déroulés en 2019, mais le Français vient de porter plainte contre X pour mise en danger d’autrui et violences volontaires aggravées, rapporte «La Provence». Pour comprendre le calvaire enduré par Antoine, il faut remonter au 27 mars 2019, sur la base aérienne militaire de Solenzara (Corse).

Ce jour-là, le jeune pilote arrive en provenance de la base d’Orange (Vaucluse). Devant l’accueil glacial de sa hiérarchie, le petit nouveau pense devoir se soumettre à un bizutage classique. Son impression se confirme après un premier défi somme toute pas bien méchant. Les choses prennent une tournure inquiétante quand ses collègues et certains de ses supérieurs lui recouvrent la tête d’un sac. Après une demi-heure de route vers une destination inconnue, Antoine est balancé à l’arrière d’un pick-up, poignets, chevilles et genoux attachés avec du scotch.

Le pilote et ses tortionnaires arrivent alors sur le champ de tir de Diane, un site d’entraînement sur lequel les pilotes de chasse de l’Armée de l’air française s’entraînent à réaliser des «frappes chirurgicales». Paniqué, le jeune militaire se retrouve alors attaché à un poteau soutenant une cible géante, un sac toujours sur la tête. S’écoule ensuite une dizaine de minutes interminables, avant que ne se fassent entendre les bruits des Mirage.

Comme il le raconte dans sa plainte, Antoine entend «des bruits d’obus qui se fracassent à sa droite», puis des déflagrations de tirs réels et simulés. Les pilotes de chasse semblent viser une cible située à quelques hectomètres de celle sous laquelle est attaché Antoine. Le jeune homme estime à 500 mètres la distance entre les deux cibles, l’Armée de l’air à un kilomètre. Après une vingtaine de minutes d’effroi, Antoine pense être enfin arrivé au bout de ses peines. Il n’en est rien.

Ses collègues le détachent, retirent le sac de sa tête et lui donnent l’ordre de rejoindre un véhicule. Encore attaché, le pilote est contraint de le faire en sautant à pieds joints, sous le regard amusé des autres militaires, certains filmant la scène. «Cette terrible mise en scène n’a pu se dérouler qu’avec l’assentiment de tous les pilotes présents ce jour-là et l’aval du commandement de la base aérienne d’Orange et de Solenzara», s’indigne Me Frédéric Berna, avocat d’Antoine.

Dans les mois qui ont suivi, le jeune pilote n’aurait pas eu la possibilité de cumuler assez d’heures de vol et a fini par être rétrogradé comme simple pilote. De son côté, l’Armée de l’air affirme que les militaires présents lors du bizutage ont déjà écopé de quelques jours de suspension. Deux ans après cette expérience traumatisante, et après avoir demandé sans succès une nouvelle affectation, Antoine a décidé de briser la loi de silence et de secouer «la grande muette» en portant plainte.

(L'essentiel/joc)