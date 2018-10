Pôle emploi réalise des entretiens à la «The Voice»

PÔLE EMPLOI ORGANISE DES RECRUTEMENTS INSPIRÉS DE THE VOICE : UN DISPOSITIF « HUMILIANT » POUR LES CHÔMEURS.Via https://t.co/DUTTYN5jGp pic.twitter.com/njVIsoPKKo— Dimebagou (@victor_berson) 17 octobre 2018

Assis dans des fauteuils rouges, le dos tourné au candidat, un jury décide ou non d'appuyer sur son buzzer, afin de faire pivoter son siège. Sauf que les concurrents ne poussent pas la chansonnette, car nous ne sommes pas dans la célèbre émission «The Voice»... mais chez Pôle emploi. «This is The Job, soyez le meilleur candidat», peut-on en effet lire sur un écran au fond de la salle. D'après Street Press, plusieurs antennes de l'agence française organisent des entretiens d'embauche calqués sur le modèle du programme musical de TF1.

Qu'est ce qu'on rigole bien à Pôle Emploi pic.twitter.com/Bcst25bvSr— ry♬n (@illmz) 18 octobre 2018

Le principe est simple: les chômeurs répondent aux questions des recruteurs qui leur tournent le dos. Si leurs réponses sont convaincantes et que leur profil séduit les professionnels, ceux-ci appuient sur le bouton rouge et font pivoter leur fauteuil. C'est un salarié de Pôle emploi qui a eu vent de cette histoire via l'intranet de l'agence, précise L'Obs. Outré, il a transmis l'information à Street Press: «C'est vraiment humiliant», dénonce-t-il. Du côté de l'agence, on ne cherche pas à démentir, bien au contraire. Pôle emploi explique que le but de cette démarche est de permettre aux recruteurs de «se concentrer sur les compétences et le savoir être».

«Totalement avilissant»

L'agence précise que que ces entretiens particuliers s'adressent à des candidats «volontaires», et qu'ils bénéficient d'un accompagnement pour s'y préparer. «Les retours que nous avons sont plutôt positifs», explique Pôle emploi, qui n'était pas au courant de l'utilisation de buzzers mais ne compte pas pour autant remettre le procédé en question. L'agence a simplement promis qu'elle ne reprendrait plus tels quels les codes de l'émission afin d'éviter tout souci juridique. «On parle de personnes qui sont au chômage, parfois depuis longtemps. Trouver un travail c'est une nécessité. Pas un jeu», dénonce un autre salarié.

«C'est les jeux du cirque, c'est totalement avilissant de mettre un demandeur d'emploi dans cette situation», tempête Pierre-Édouard Magnan, délégué fédéral de l'organisation. D'autres antennes ont imaginé des sessions de recrutements également inspirées d'émissions de télévision: «Nîmes Express», «Pôle Chef», «Bas les masques, mets ton survêt» ou encore une «Chasse au trésor». «Ça part d'une bonne intention. Mais au final c'est complètement infantilisant et toutes ces initiatives autour du sport donnent l'impression qu'il faut secouer les demandeurs d'emploi, qu'ils ne se bougent pas», regrette un salarié.

(L'essentiel/joc)