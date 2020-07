Disneyland Paris rouvre, et c'est la ruée

Disneyland Paris a rouvert ses portes au public mercredi, avec une capacité d'accueil limitée, après quatre mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Accompagnés par une musique festive, les premiers visiteurs, tous masqués et parfois affublés de l'incontournable serre-tête «oreilles de Mickey» ont fait leur entrée dans le parc vers 8h.

Au compte-gouttes, ils étaient accueillis par les mascottes de Mickey, Pluto ou encore Tic et Tac qui dansaient sur une estrade, à bonne distance des visiteurs. «Quelle joie d'être à vos côtés et de pouvoir vous accueillir à nouveau», a déclaré Natacha Raflaski, présidente de Disneyland Paris, lors d'une cérémonie sans public tenue juste avant l'ouverture des portes, et retransmise sur les réseaux sociaux.

Mais le parc d'attractions de Marne-la-Vallée, en région parisienne, ne va pas reprendre immédiatement un fonctionnement normal. Le nombre de visiteurs reste «limité» a indiqué Disneyland, sans préciser la jauge choisie. À en croire des images publiées sur les réseaux sociaux, c’était la ruée sur les parkings, mercredi matin.

Les mesures d'hygiène ont été renforcées: outre le masque obligatoire pour tous les visiteurs au-dessus de 11 ans, la distanciation physique est mise en place pour les files d'attente et au sein des attractions. Plus de 2 000 points de distribution de gel hydroalcoolique ont aussi été mis à disposition.

Les «interactions rapprochées, incluant les câlins», avec les mascottes des personnages Disney restent toutefois «temporairement indisponibles». La fameuse parade est quant à elle suspendue pour le moment. Côté hébergement, un premier hôtel (le Disney's Newport Bay Club) a rouvert mercredi et d'autres suivront au cours de l'été.

Hong Kong referme

Disneyland Paris, première destination touristique privée en Europe, emploie plus de 17 000 salariés, ce qui en fait le premier employeur «mono-site» de France. À quelques kilomètres du parc, au cœur de Paris, le troisième étage de la Tour Eiffel, autre destination touristique majeure, a également rouvert. Le reste du monument accueillait des visiteurs depuis le 25 juin, mais désormais les touristes peuvent de nouveau visiter la «Dame de Fer» jusqu'à son sommet.

Alors que le parc français rouvrait mercredi, son homologue de Hong Kong était contraint de refermer ses portes, après une recrudescence du coronavirus dans la ville. Le site avait rouvert au mois de juin. Il est à nouveau fermé au public pour une durée indéterminée. Du côté des États-Unis, Disney World en Floride a repris ses activités la semaine dernière, malgré une flambée de l’épidémie. Le parc californien est, quant à lui, toujours fermé.

(L'essentiel/afp/joc)