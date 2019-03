Le Fouquet's est moqué par des internautes

Au cours des violences sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris samedi dernier, le célèbre restaurant du Fouquet's, a été ravagé par un incendie. Dès dimanche, des internautes ont en profité pour écrire des commentaires moqueurs sur l'établissement. Sur le site TripAdvisor, on pouvait notamment lire: «Je ne comprends pas bien l'intérêt d'avoir cassé les vitres», «un serveur a mis le feu à la terrasse», «c'est quoi cette mode de vouloir brûler les chaises?» «l'odeur de cramé était extrêmement désagréable», «les serveurs habillés de noir et jaune (en référence aux pompiers) étaient plutôt sympathiques». Il semble que les commentaires ont depuis été supprimés.

La plateforme «Avis» de Google contient pour sa part des centaines de nouvelles notes au sujet du restaurant. Avec toujours le même second degré: «J'ai demandé une cuisson grillée pour ma viande et ils ont brûlé le bâtiment», «à leur décharge, leur nouvelle devanture est à tomber», «un hommage à Johnny Hallyday plus vrai que nature au moment où la chanson "allumez le feu" est passée».

Au delà de ces blagues, les dégradations de ce samedi au Fouquet's devraient, selon LCI, représenter près de 2 millions d'euros.

Situation sous très haute tension sur les Champs. Le Fouquets en parti détruit. #ActesXVIII #Acte18 pic.twitter.com/vaZiNzmRu6 — Remy Buisine (@RemyBuisine) 16 mars 2019

(L'essentiel)