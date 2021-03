Un petit avion de tourisme s'est écrasé en Savoie

#Savoie l Un accident d’aéronef de tourisme s’est produit ce dimanche matin sur la commune du Pontet.

25 sapeurs-pompiers @SDISsavoie, appuyés par des militaires de la @Gendarmerie_073, le SMUR d’Albertville et trois hélicoptères sont mobilisés pour secourir les blessés. pic.twitter.com/pd0BQHs9ke — Préfet de la Savoie (@Prefet73) March 21, 2021

Une personne a été gravement blessée et trois plus légèrement après le crash, dimanche matin, de leur avion de tourisme, peu après son décollage d'Albertville (Savoie). Un précédent bilan des autorités faisait état de deux blessés graves et deux légers.

L'accident, pour une raison encore indéterminée, s'est produit vers 10h sur la commune de Pontet, dans une zone non habitée à 1 400 m d'altitude, à l'est du fort Mont-Gilbert, a déclaré une responsable de la préfecture de Savoie, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

Les conditions météorologiques sur le secteur étaient bonnes dimanche matin, selon la même source.

(L'essentiel/afp)