L'oncle de Bachar el-​​Assad bientôt jugé?

À lui seul, il représente 80% des avoirs confisqués par les douanes françaises en 2017: Rifaat al-Assad, l'oncle du président syrien, soupçonné d'avoir frauduleusement bâti un patrimoine colossal en Europe, pourrait devoir bientôt répondre devant la justice française de l'origine de sa fortune. L'enquête, menée depuis quatre ans par des juges financiers, «est en voie de s'achever», selon des sources proches du dossier.

Février 1982. Rifaat al-Assad est à la tête des Brigades de défense de la révolution quand ce corps d'élite du régime réprime une insurrection sunnite à Hama (centre), faisant entre 10 000 et 40 000 morts, selon les estimations. Deux ans plus tard, il est contraint de s’exiler après un coup d’État raté contre son frère Hafez al-Assad, père de Bachar, qui a dirigé la Syrie de 1971 à 2000. À son arrivée en Europe, l'homme mène grand train avec ses quatre épouses, une dizaine d'enfants et sa suite jusqu'à ce que la justice française s'intéresse à lui et ouvre une information judiciaire en avril 2014 après la plainte de deux ONG, Sherpa et Transparency International.

«Les liquidités pleuvaient»

Entre-temps, la multitude des biens acquis - pour la plupart dans les années 80 via des sociétés offshore au Panama, Curaçao, Liechtenstein, Luxembourg ou Gibraltar - donne le tournis : 503 biens en Espagne; deux hôtels particuliers à Paris, dont un de 3 000 m² ; un haras et un château dans le Val-d'Oise; 7 300 mètres carrés de bureaux à Lyon.... Rien qu'en France, son patrimoine est évalué à 90 millions d'euros. La plupart ont été saisis à titre conservatoire. En 2017, sur les 862 millions d'euros confisqués par la douane, 691 concernent Rifaat el-Assad, aujourd'hui âgé de 80 ans, a révélé en mars la direction nationale des douanes.

Les enquêteurs soupçonnent aussi la famille d'avoir été, en se dissimulant derrière une société panaméenne, les véritables propriétaires de Witanhurst, la plus grande résidence de Londres après le palais de Buckingham, cédée en 2007. Leur train de vie intrigue. «Les liquidités pleuvaient», a relaté un ex-gestionnaire en France, d'après une source proche de l'enquête, racontant avoir retiré de 1996 à 2010 «environ 100 000 euros par mois» pour payer les nombreux employés. «Je m'occupe uniquement de politique»: entendu une première fois en janvier 2015, l'ex-dignitaire a éludé les questions, assurant ne pas gérer personnellement sa fortune. Une version contredite par des écoutes téléphoniques et des témoins qui relèvent qu'il «ne délègue jamais» et «connaît tout de ses affaires».

(L'essentiel/afp)