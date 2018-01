Le sapin de Maëlys n'a pas été brûlé volontairement

Pour rendre hommage à Maëlys, disparue dans la nuit du 26 au 27 août 2017 en Isère, sa famille avait installé un sapin de Noël devant la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. L'arbre a été incendié dans la nuit du 24 au 25 décembre, provoquant la colère de la mère de la fillette. «Voilà, une fois de plus, la bêtise humaine», s'est-elle indignée sur les réseaux sociaux.

«Ça s'est passé à 6h, je ne pense pas que des gens se lèvent à cette heure là pour mettre une bougie et cela fait une semaine que le sapin y est et comme par hasard il brûle le jour le Noël», a tempêté Jennifer de Araujo, dans les commentaires de sa publication. La famille de la fillette avait décidé de porter plainte. Des bénévoles avaient ensuite installé un nouveau sapin accompagné d'une banderole sur laquelle on pouvait lire «La vérité pour Maëlys».

Il semble cependant que personne n'ait intentionnellement vandalisé le sapin de Maëlys. En charge de l'enquête, la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin a en effet confirmé au Dauphiné Libéré que la thèse de l'accident était fortement privilégiée. Des bougies déposées au pied de ce petit sapin synthétique seraient à l'origine de l'incendie.

(L'essentiel/joc)