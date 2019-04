Jawad fait encore hurler de rire les internautes

Paris, 18 novembre 2015. Trois terroristes impliqués dans les attentats du 13 novembre viennent d'être abattus dans un appartement de Saint-Denis. Le locataire, un certain Jawad Bendadoud, est dans la foulée arrêté par la police. Avant d'être embarqué, il prononce quelques mots devant une caméra de la chaîne BFM TV (voir ci-dessous). «J'étais pas au courant que c'étaient des terroristes (...) On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, Monsieur», lance le jeune homme. Surréaliste, cette interview fera rapidement le tour du web et donnera lieu à un concours de mèmes qui restera dans les annales des réseaux sociaux.

Trois ans et demi plus tard, Jawad Bendaoud fait de nouveau le bonheur des internautes. Vendredi, le trentenaire a été condamné en appel à quatre ans de prison pour avoir hébergé des jihadistes. Au-delà de ce verdict, c'est une image qui a particulièrement marqué les réseaux sociaux: elle montre Bendaoud entrer dans une salle d'audience, torse bombé et regard noir à la caméra. Comme l'explique le Huffington Post, cette séquence n'est pas de toute première fraîcheur. Il s'agit en fait d'une image d'archive diffusée vendredi lors du journal télévisé de 20h sur France 2. Quoi qu'il en soit, les internautes ont flashé sur cette saynète et se sont lancés dans un concours de légendes particulièrement réussi.

Quand on te force a sortir de ta chambre pour saluer les invités— Titus (@chouboulouT) 30 mars 2019

Quand ta mère t'appelle pour manger et que c'est pas encore prêt quand tu arrives pic.twitter.com/4wlj7DuFr7— Professor K (@_lil_jaz) 31 mars 2019

Quand t'es en soirée avec ta meuf et que tu la vois parler avec un autre gars https://t.co/iJaRkpdpUH— Tomy (@tomy_drg) 30 mars 2019

#CaptionThis #JawadQuand t'a merdé et que tu va chez le CPE : pic.twitter.com/vlEduaWYRF— Anthony ⚜ (@avnxm) 1 avril 2019

Quand t'es en repas de famille et que ton oncle te demande si ça va les amours— jawad (@jawad35759059) 1 avril 2019

Quand ton père te force à venir dire bonjour aux invités au salon alors que toi tu jouais tranquille à fifa #Jawad #JawadBendaoud #Tribunal pic.twitter.com/8IARoc75az— Lisa Martin (@lisamtn75) 31 mars 2019

Quand tu passes au tableau et t'attends le silence #Jawad pic.twitter.com/cYEJc9Wc83— أ (@meel_djz) 31 mars 2019

Top 2 des trucs que #Jawad devrait arrêter :1 - la cocaïne2 - les kebabs pic.twitter.com/6cjvAsMMLS— Clive (@CliveTwo) 31 mars 2019

Quand j'arrive devant le videur sachant pertinemment que je vais me faire recaler #Jawad pic.twitter.com/KLpuQlPEhS— boogyboy (@boogyboy8) 31 mars 2019

Quand ta bouffe a disparu du frigo et tu vas au salon chercher le coupable pic.twitter.com/DX3UUmY8yJ— Kakakhorotto (@JawadYougo) 30 mars 2019

Quand tu finis la soirée et que t'es le seul pas bourré— ℳ???????????????????????? (@_Dxrksky) 31 mars 2019

Quand t'arrives dans le salon et qu'y'a le mec de ta soeur. #Jawad https://t.co/Alw5GjqkFn— Parpichnikov (@BobbyParpaing) 29 mars 2019

Quand tu croises le regard du prof alors que t'es en train de tricher— jawad (@jawad35759059) 1 avril 2019

Qd t'as cacher la dernière mousse en chocolat dans le frigo et qd tu reviens elle est plus la— Simon (@Sim_lsg) 31 mars 2019

(L'essentiel/joc)