Il avait tué sa copine à coups de pied dans la tête

Un jeune homme a été condamné lundi soir à Créteil à vingt-cinq ans de réclusion pour avoir tué à coups de pied à la tête sa petite amie de 21 ans, Aissatou Sow, en 2016, sur fond de jalousie maladive. La cour d'assises du Val-de-Marne, qui n'a pas retenu la préméditation, a déclaré coupable de meurtre Gianni Drissi, 24 ans, déjà condamné pour 17 faits dont des vols avec violence. La peine est conforme aux réquisitions du parquet.

«C'est un grand soulagement», a déclaré après le verdict Noël Agossa, oncle d'Aissatou Sow et président d'une association de défense de victimes de féminicides, se félicitant que «dans un tribunal, on prononce le mot féminicide et non plus crime passionnel». Après avoir assuré regretter son geste dans la journée en évoquant sa «honte» de l'homme qu'il était, l'accusé a fait volte-face après l'annonce de sa condamnation, qui a suscité des applaudissements dans la salle.

Il a alors baissé son masque et invectivé la famille de la victime et ses amies, présentes durant les trois jours de procès. «Regarde-moi bien, t'inquiète pas», a-t-il prononcé sur un ton menaçant à l'adresse du frère de la victime. «Bien sûr que je vais faire appel» a-t-il répété trois fois, se départissant du calme qu'il a observé durant l'audience.

«T'as voulu aller en boîte avec des mecs, j'suis au courant de tout»

Les faits remontent à septembre 2016. Aissatou Sow passe alors la soirée avec des amies dans un bar, ce qui déclenche chez Gianni Drissi une crise de jalousie dont il est coutumier, selon l'accusation. Il lui envoie alors une vidéo de 40 secondes sur laquelle, visiblement alcoolisé, il charge un revolver et menace la jeune femme: «Au nom d'Allah, t'as voulu aller en boîte avec des mecs, j'suis au courant de tout, je vais te tuer».

Raccompagnée dans la nuit par une amie, Aissatou est rattrapée au troisième étage de son immeuble à Valenton (Val-de-Marne) par Gianni Drissi. Il lui assène une gifle «très, très violente» selon ses dires, déstabilisant la jeune femme qui chute en se cognant la tête sur l'ascenseur. Alors qu'elle est au sol, il lui porte plusieurs coups de pied à la tête, avec «l'intention de tuer», a affirmé l'avocate générale lundi, rappelant que l'accusé pratiquait le kickboxing et «qu'il savait ce qu'il faisait».

«Il y avait du sang partout» notamment «vers la tête» de la victime, a témoigné lundi un des voisins. Transportée dans un état grave à l'hôpital, Aissatou Sow décèdera des suites de ses blessures, un mois et demi plus tard.

(L'essentiel/afp)