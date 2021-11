Marlène Schiappa, émue, évoque sa fausse couche

L'émission de M6 consacrait son dernier numéro aux femmes politiques. Des histoires de femmes... et des douleurs de femmes. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a accepté de se confier sur un moment douloureux vécu cette année.

«On devait tourner il y a deux semaines, et juste avant, on a dû annuler parce que vous n’alliez pas bien», a indiqué Karine Le Marchand. Émue, la mère de deux filles a répondu: «Ce qui s'est passé, c’est que j’ai eu un début de grossesse qui ne s’est pas bien passé et qui s’est terminé par une fausse couche, qui était compliquée». Elle raconte: «Au début, je n’ai pas osé dire ce que j’avais parce que la politique est un milieu ultraconcurrentiel. Quand vous avez une fragilité, les gens ne sont pas dans l’empathie».

«On n’ose pas, on a un peu honte»

Et puis il a fallu verbaliser cette douleur «parce que je me sentais vraiment trop mal et parce que je n’avais pas le cœur à mettre mon réveil à 5h30 pour aller faire une matinale pour défendre l’action du gouvernement. Je n’avais pas la force…».

Et elle a été «agréablement surprise «parce que j’ai été vraiment hyper soutenue. Ils m’ont dit: "Prends le temps dont tu as besoin". Et après, j’en ai parlé à d’autres femmes, politiques ou pas politiques, et je me suis aperçue que c’était hyper fréquent. On n’ose pas, on a un peu honte et je ne sais pas pourquoi, car il n’y a pas de honte…»

Six petites minutes de retard à l'Assemblée

La ministre est également revenue sur un épisode où sa vie professionnelle et sa vie familiale se sont violemment entrechoquées. Un jour où sa fille aînée était malade, elle a été vilipendée par certains députés pour avoir accusé six petites minutes de retard à l'Assemblée.

«J'étais révoltée ce jour-là (...) Tout parent dont son enfant a de la fièvre prend six minutes pour prendre la température, prend un rendez-vous chez le médecin, fait faire le test Covid, etc. (...) Je me suis dit: "Je peux pas laisser passer ça"», explique-t-elle.

« J’étais révoltée ce jour-là ! »@MarleneSchiappa revient sur ses 6 minutes de retard à l’Assemblée nationale qui ont fait scandale. #UneAmbitionIntime, présenté par Karine Le Marchand, dimanche à 21.05 pic.twitter.com/LWA4e358d3 — M6 (@M6) November 5, 2021

(mc/L'essentiel)