Les inscriptions pour la France ouvrent demain

Parcoursup regroupe 14 000 formations publiques et privées (85% du total des formations françaises). Comme l'an passé, le jeune peut inscrire jusqu'à dix vœux (avec des sous-vœux pour certaines formations, par exemple un BTS "Métiers de la chimie" dans plusieurs établissements), qu'il ne classe pas. Pour chaque vœu, le jeune doit expliquer sa motivation en quelques lignes.

Une «fiche Avenir», remplie par les professeurs et qui évoque notamment les compétences non scolaires de l'élève sera aussi transmise aux universités et formations sélectives. Selon le Cédiès, cette fiche ne concernera cependant que «les élèves scolarisés dans des lycées français (en France ou à l'étranger), ainsi que dans les écoles européennes».

Un calendrier resserré

Un des gros reproches adressés l'an dernier à Parcoursup était de générer beaucoup de stress et d'angoisse chez les jeunes, dont certains se connectaient tous les matins jusque tard dans l'été pour savoir s'ils étaient pris dans la formation de leur choix. En 2019, le calendrier a été décalé, afin de réduire l'attente.

Les jeunes ont jusqu'au 14 mars pour s'inscrire et jusqu'au 3 avril pour finaliser leurs dossiers avec les éléments demandés par les formations, et confirmer leurs vœux. Les réponses commenceront à tomber, au fil de l'eau, à partir du 15 mai, et ce jusqu'au 19 juillet pour la phase principale. Elles seront suspendues du 17 au 24 juin, pendant les épreuves du bac français. La phase complémentaire, ouverte aux candidats qui n'ont essuyé que des refus ou qui changent de vœux, sera ouverte du 25 juin au 14 septembre.

(L'essentiel/afp)