«J’aurais préféré que le tueur s'en prenne à moi»

Elle venait de changer son disque de stationnement et revenait prendre son poste d’agente administrative au commissariat de Rambouillet (Yvelines). Stéphanie, 49 ans, se trouvait dans l’entrée des locaux quand Jamel G., l’a poignardée à la gorge en criant «Allah Akbar». Mère de deux filles de 13 et 18 ans, la fonctionnaire de police n’a pas survécu à ses blessures. Ses collègues, dont certains ont assisté au drame, sont extrêmement choqués.

Brigadière à Rambouillet, Jennifer côtoyait Stéphanie depuis 2018. Elle était en congé le jour du drame et a appris la terrible nouvelle par téléphone. «C’était très dur d’apprendre ça, parce qu’il n’y avait pas plus gentille que Stéphanie. Entre policiers il y a un lien très fort et c’est là qu’on en prend vraiment toute la mesure», confie Jennifer à BFM TV. La brigadière garde de sa collègue le souvenir d’une personne «toujours souriante et prête à aider tout le monde.» «Étant discrète, on ne la remarquait pas tout de suite, mais rapidement on s’apercevait que c’était un peu la perle du commissariat», ajoute-t-elle.

«Stéphanie j’ai encore besoin de tes superpouvoirs»

Très émue, Jennifer ne comprend pas pourquoi l’assaillant, un Tunisien de 36 ans, s’en est pris à Stéphanie. «J’aurais préféré que ce soit moi, parce que c’était quelqu’un de tellement admirable. En plus elle n’était pas en contact avec le public, elle n’a mis personne en garde à vue, c’est tellement injuste.» La brigadière appréhende d’être confrontée à l’absence de son estimée collègue. «Je l’appelais souvent, au téléphone, depuis le mien et je lui disais: "Stéphanie j’ai encore besoin de tes superpouvoirs". Elle éclatait de rire parce qu’elle ne se rendait pas compte à quel point elle était compétente», conclut-elle.

Dans le village de Saint-Léger-en-Yvelines, où la fonctionnaire vivait depuis 20 ans avec son mari et ses enfants, c’est la consternation. Directrice d’un club de danse country dans lequel elle s’investissait beaucoup, Stéphanie était très appréciée dans sa commune. «Elle avait toujours le sourire, elle était concernée, à l’écoute de tous, serviable», confie au Parisien une membre du club. Alain, le mari de la victime, tient une boulangerie très fréquentée à Thoiry. «Ça marche vraiment bien et sa production est réputée. Il bosse tellement qu’il a un appartement au-dessus de son local», témoigne un commerçant du coin.

(L'essentiel/joc)