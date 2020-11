Jugée pour avoir traité un policier noir de «vendu»

Le parquet de Paris a décidé de faire juger cette femme, le 6 janvier, devant la XVIIe chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour «outrage aggravé envers personne dépositaire de l'autorité publique», à la suite de la plainte du fonctionnaire.

Il s'agit de Nadjélika, une youtubeuse venue à la manifestation et qui tient un journal intime vidéo suivi par près de 600 000 abonnés, selon une de ces sources. Contactée par l'AFP, elle n'était pas immédiatement joignable.

Sur une vidéo largement reprise sur les réseaux sociaux, le policier, membre de la DOPC (direction de l'ordre public et de la circulation) de la préfecture de police de Paris se tenait casqué et masqué face à des manifestants scandant en chœur à son adresse: «Vendu!».

«La honte! C'est la honte sur vous tous, mais surtout sur toi! Honte sur toi! Vendu! T'es de leur côté», criait la jeune femme, en pointant du doigt le policier, impassible. Le fonctionnaire faisait partie des effectifs venus encadrer le 2 juin, cette manifestation devant le tribunal de Paris, interdite pour des raisons sanitaires et qui avait rassemblé quelque 20 000 personnes, selon la préfecture.

« La Youtubeuse Nadjélika, accuse violemment ce policier noir d’être un vendu »



C’est à cause de débiles mentaux comme ça que certaines personnes font l’apologie de Blancs vs Noirs alors que c’est juste tout le monde vs le racisme et les violences policières#BlackLivesMatter pic.twitter.com/oDXf6QPYL2