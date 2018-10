La France rend hommage à Charles Aznavour

Après les larmes est venu le temps des adieux pour les fans de Charles Aznavour, monument de la chanson française qui a bercé des générations pendant une carrière longue de 70 ans et aura droit vendredi, à Paris, à un hommage national ouvert au public. «La famille souhaite que le rassemblement et l'hommage populaire se déroulent aux Invalides», ont fait savoir les attachées de presse du chanteur, décédé lundi à l'âge de 94 ans. L'inhumation se déroulera samedi, en revanche, dans «la plus stricte intimité».

Plus de 2 000 personnes sont attendues vendredi matin, pour cette cérémonie officielle, solennelle et très encadrée, comme cela fut le cas pour Simone Veil et Jean d'Ormesson. Un hommage qui ne devrait pas avoir la dimension populaire de celui rendu à Johnny Hallyday en décembre, en présence d'une immense foule dans les rues parisiennes. Ce qu'ont déploré des artistes comme Michel Fugain et Hugues Aufray, le premier y voyant une confiscation d'un artiste au peuple.

L’Élysée a précisé que la famille avait voulu un hommage républicain et officiel, avec le président de la République mais aussi des autorités arméniennes, et n'avait pas souhaité un hommage comme celui organisé pour Johnny Hallyday.

Autour du cercueil recouvert du drapeau français seront présents la veuve du chanteur, ses enfants, quelque 200 personnalités du monde du spectacle, des politiques, des admirateurs en fonction des capacités d'accueil, le président Emmanuel Macron, avec à ses côtés le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président Armen Sarkissian.

Diaporama: Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française

(L'essentiel/afp)