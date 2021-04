Paris est devenue une «décharge à ciel ouvert»

Déchets entassés, poubelles qui débordent, tas de cartons jonchant le trottoir, immondices flottant sur la Seine, murs tagués… Lancé le 21 mars, le hashtag #SaccageParis a connu une soudaine explosion sur Twitter ce week-end, et ça ne fait pas les affaires de la maire socialiste Anne Hidalgo. Depuis le 2 avril, des dizaines de milliers de tweets et photos dénoncent l’insalubrité de la capitale française ainsi que certains aménagements de l’espace public décidés par la municipalité. La plupart des utilisateurs du hashtag sont des Parisiens en colère contre la politique menée par Anne Hidalgo, à qui ils reprochent d’avoir transformé Paris en «décharge à ciel ouvert».

À l’origine de ce mouvement, on trouve un compte Twitter intitulé @PanamePropre, explique Le Parisien. L’homme derrière ce pseudo, un cadre âgé d’une cinquantaine d’années, se défend de toute arrière-pensée politique. S’il admet avoir autrefois flirté avec l’UDF (ex-parti centriste), il assure n’avoir lancé ce hashtag que pour pousser un coup de gueule. «Outre les problèmes de propreté et de salubrité, il y a aussi les atteintes au patrimoine. Les fontaines historiques sont enlevées, dégradées, voire repeintes», dénonce l’internaute.

Le coup de gueule de @PanamePropre a inévitablement pris une tournure politique, rapporte Le Monde. Les opposants d’Anne Hidalgo ont sauté sur l’occasion pour enfoncer le clou. En tête de la fronde, on retrouve sans surprise Rachida Dati, maire LR du VIIe arrondissement et grande rivale de la socialiste. «Face au déni de réalité de l’équipe municipale, nous exigeons la tenue immédiate d’un Conseil de Paris exceptionnel consacré aux problèmes de propreté et de salubrité à Paris», a réagi l’ancienne ministre dimanche soir sur Twitter.

Marine Le Pen y est également allée de son attaque contre la maire de Paris: «La dégradation de notre si belle capitale par l’équipe Hidalgo est une souffrance nationale qui ne doit laisser aucun Français indifférent», a dénoncé la présidente du Rassemblement national sur Twitter.

La mairie de Paris a réagi à la polémique dimanche soir. Elle énonce une «campagne de dénigrement», affirmant que certaines photos seraient anciennes ou soulignant le fait que la crise sanitaire a amputé d’environ 10% les services en charge de la propreté de la ville. «Je me promène beaucoup dans Paris mais je n’ai pas l’impression que la ville est saccagée. (…) Ce n’est pas une polémique à deux balles qui va la déstabiliser», confie au Parisien Jérôme Coumet, maire PS du XIIIe arrondissement.

De son côté @PanamePropre dit travailler sur «un manifeste sur Paris 2030». «Nous voulons que Paris redevienne une des grandes et belles capitales du monde où il fait bon vivre, où l’on se déplace à vélo, mais où on ne fait pas la guerre aux voitures, où l’on se sent en sécurité», explique-t-il.

(L'essentiel/joc)