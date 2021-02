Zemmour pourrait se présenter à la présidentielle

Le polémiste le plus clivant de France va-t-il se lancer dans la course à l'Élysée en 2022? L'hypothèse devient de plus en plus plausible, d'après une longue enquête menée par l'hebdomadaire L'Express. «À ma place, que ferais-tu pour la présidentielle?», interroge le chroniqueur de CNews lorsqu'il s'adresse à ses proches et connaissances, rapporte le magazine.

Plus qu'une ambition personnelle, la perspective de voir Éric Zemmour bouleverser l'échiquier politique à l'extrême droite prend corps en coulisse. Son soutien le plus vigoureux? Le fondateur de Reporters sans frontières Robert Ménard. Peu convaincu par Marine Le Pen, l'actuel maire de Béziers considère que la perspective de succès de la droite nationaliste en France repose sur l'émergence d'un nouveau candidat. Qui pourrait donc s'appeler Éric Zemmour. Une pétition visant à défendre sa candidature à la prochaine élection devrait être lancée en mars.

«C'est pas ici et aujourd'hui que je vais le dire»

Détesté par une partie de l'opinion pour ses positions xénophobes, anti-féministes et conservatrices, M. Zemmour a été déjà condamné par la justice à trois reprises, notamment pour provocation à la haine raciale. Mais ses deux derniers ouvrages se sont vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et ses chroniques sur la chaîne CNews réalisent des audiences importantes.

Le signe d'un soutien d'une partie de la population? Très éloigné d'Éric Zemmour sur le plan idéologique, le journaliste politique Alain Duhamel y croit. «Éric Zemmour est à la fois un journaliste et un homme politique. Et comme homme public, il y a des gens qui souhaitent le voir à la présidentielle», avait-il déclaré en face du principal concerné sur Paris Première. «C'est pas ici et aujourd'hui que je vais le dire. Ce n'est pas une réponse que je vais donner dès maintenant», avait-il répondu, sourire aux lèvres. Signe que cette perspective lui a bel et bien traversé l'esprit...

Eric Zemmour, candidat à la présidentielle 2022 ? #ZENPP pic.twitter.com/I0uKpIicxh — Paris Première (@ParisPremiere) January 20, 2021

(th/L'essentiel)