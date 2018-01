Un braqueur a slalomé pour fuir la police

Les trois suspects, âgés de 29 à 30 ans, ont été mis en examen des chefs de «vol avec usage et sous la menace d'armes et en bande organisée», «association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime», «dégradations en réunion et violences volontaires avec armes et en réunion», précise-t-on de même source.

Les trois hommes étaient venus de Seine-Saint-Denis et étaient connus des services de police. Ils avaient été arrêtés sur place mercredi après s'être retrouvés bloqués dans le palace de la place Vendôme, haut lieu de la bijouterie de luxe et cible fréquente des braqueurs, d'après une source proche de l'enquête.

Au moins deux autres suspects avaient pris la fuite mercredi, l'un sur une moto, l'autre au volant d'une berline. L'ensemble des bijoux dérobés ont été retrouvés dans un sac récupéré le jour même par des policiers, selon une source proche du dossier.

Par ailleurs, BFM TV a diffusé samedi les images de la fuite braqueurs du Ritz. Un riverain a filmé l'intervention des policiers lors du braquage d'une bijouterie au sein de l'hôtel du Ritz à Paris mercredi et la fuite de l'un des malfaiteurs en moto. «A contresens, il slalome entre les voitures et deux agents qui tentent sans succès de l'intercepter ou de le déséquilibrer», décrit la chaîne d'info sur son site.





