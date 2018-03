Poursuivi pour avoir aidé une migrante enceinte

Un bénévole venant en aide aux migrants faisait une ronde dans les Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne, samedi. Dans le secteur du Col de l'Échelle, cet ancien pisteur-secouriste est tombé sur six personnes, dont une famille nigériane: un père avec ses deux aînés de cinq et deux ans, ainsi que son épouse, enceinte de huit mois et demi. «Il y avait une maman, portée par deux autres migrants parce qu'elle ne pouvait plus marcher, et le papa qui portait deux enfants», se souvient le bénévole, dont le témoignage a été relayé par le Dauphiné libéré.

La jeune femme de 21 ans étant prise de contractions, le bon samaritain décide de les conduire en voiture à l'hôpital. Mais le véhicule est stoppé à l'entrée de Briançon pour un contrôle. Là, les versions divergent. L'ex-pisteur estime que les forces de l'ordre ont tergiversé avant d'appeler les pompiers, arrivés une heure après. Une version contestée par les douaniers.

La femme est finalement transférée dans un centre hospitalier où elle donne naissance à un petit Daniel, entourée de ses proches qu'elle avait réclamés. Mais le bienfaiteur, lui, doit rendre des comptes à la justice, comme le rappelle le Huffington Post. Il risque 30 000 euros d'amende et cinq ans de prison. Son crime? Avoir transporté des personnes en situation irrégulière, selon le Dauphiné libéré. Il était auditionné mercredi. Une centaine de personnes se sont rassemblées en soutien à son action. Et le bénévole, cité par le Huffington Post, de résumer: «La migration, ce n'est pas une croisière en quête d'exotisme».

(L'essentiel)