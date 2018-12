Trump prié de ne pas s'immiscer dans le débat

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a invité dimanche le président américain Donald Trump, qui a commenté par une série de tweets critiques le mouvement populaire des «gilets jaunes» en France, à ne pas se mêler de politique intérieure française. «Je dis à Donald Trump et le président de la République (Emmanuel Macron) le lui a dit aussi : nous ne prenons pas partie dans les débats américains, laissez-nous vivre notre vie de nation», a-t-il déclaré dans l'émission Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.

Donald Trump a parlé samedi d'un «jour très triste» à Paris après une nouvelle manifestation des gilets jaunes, émaillée de violences, et a appelé à mettre fin à l'accord sur le climat signé à Paris fin 2015. «Manifestations et émeutes partout en France», a-t-il tweeté. Les manifestants «scandent "Nous voulons Trump". J'adore la France», a-t-il également écrit. Le chef de la diplomatie française a contesté que de tels propos en faveur de Donald Trump aient été tenus lors des manifestations des gilets jaunes qui se succèdent depuis trois semaines.

Le locataire de la Maison Blanche avait déjà ironisé mardi sur les concessions faites par Emmanuel Macron aux «gilets jaunes» en suspendant une taxe sur le carburant, estimant que l'accord de Paris était voué à l'échec. La relation amicale entre les deux dirigeants s'est très nettement dégradée ces dernières semaines, le président américain moquant même le mois dernier, à son retour des commémorations du centenaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale à Paris, la faible popularité de son homologue français.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!