Deux jeunes gravement blessés dans une agression

Deux hommes âgés d’une vingtaine d’années étaient en urgence absolue après avoir été agressés samedi après-midi par arme à feu et arme blanche à Cherbourg, a-t-on appris auprès du parquet, précisant dans la soirée que leurs jours n’étaient pas en danger.

«Il y a deux hommes en urgence absolue après une agression par arme blanche et arme à feu, ça s’est passé sur les hauteurs de Cherbourg», a indiqué Yves Le Clair, procureur de Cherbourg, sans pouvoir apporter plus de précisions sur les faits. «L’agresseur est en fuite, on essaye de comprendre ce qui s’est passé», a-t-il ajouté.

Dans la soirée, le procureur a indiqué à l’AFP que les jours des deux hommes, qui sont hospitalisés, n’étaient pas en danger. La police judiciaire a été saisie, selon la même source.

(L'essentiel/AFP)