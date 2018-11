Une femme a menacé de faire sauter une banque

Une femme s'est retranchée, jeudi matin, dans une banque d'Alès, dans le sud de la France, et a menacé de faire exploser l'établissement, dont les clients et le personnel ont pu être évacués, a-t-on appris de sources policières. Vers 12h30, la femme, probablement une cliente, était «retranchée» seule dans cette agence bancaire LCL, et les policiers d'intervention du Raid (l'unité d'élite) sont arrivés sur place, a précisé une source policière. Mais elle a fini par se rendre en début d'après-midi.

Selon BFMTV, cette femme est âgée de 60 ans. Elle était arrivée vers 9h30 dans cette agence bancaire du centre-ville, et «sans revendication particulière ni propos précis, a dit avoir une bombe dans son sac et être prête à tout faire exploser», a précisé une seconde source policière. La police a pu aider le personnel de la banque et les clients à s'enfuir, selon ces sources.

La femme n'avait en réalité ni bombe ni dispositif explosif sur elle, a précisé une source. Elle tenait «un discours incohérent et décousu».

