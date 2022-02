Jugés pour l'assassinat d'un champion de boxe

Le 3 avril 2018, vers 22H20, après avoir dispensé un entraînement de boxe et raccompagné en voiture un élève chez lui, Amadou Ba était tombé dans un guet-apens. Son corps avait été criblé de six balles, l'atteignant en particulier au cou et au thorax. Il avait été roué de coups assénés notamment avec une batte de base-ball.

Les quatre accusés, qui comparaissent jusqu'au 25 février devant la cour d'assises du Val-de-Marne, l'auraient extrait de force de son véhicule. Selon l'autopsie, le décès a été causé par un «polytraumatisme balistique à l'origine d'une hémorragie interne» et il a été noté la présence de «lésions multiples à la tête». Un chargeur vide avait été découvert aux pieds de la victime.

L'un des frères Yazid K., crâne rasé, pull bleu sur chemise blanche dans son box, inconnu de la justice, avait reconnu pendant l'instruction avoir tiré. Son frère, Nacer K., a affirmé avoir porté des coups de batte à la victime notamment au niveau des jambes. Des traces de coups ont également été observées sur le cuir chevelu. Le dernier frère, Djamel K., et Karim A. ont toujours reconnu être présents au moment des faits, tout en niant avoir participé activement aux coups.

«Écrasement du visage»

Cet assassinat, qui avait suscité à l'époque beaucoup d'émotion à Créteil, s'est déroulé sur fond de conflit familial avec l'ancienne épouse d'Amadou Ba, selon l'enquête. Ils s'étaient mariés en 2004 et séparés en 2015. L'instruction a montré que la séparation était «conflictuelle» et les relations entre les ex-compagnons s'étaient dégradées quelques mois avant les faits.

Quelques jours avant de mourir, Amadou Ba avait eu une «violente altercation» avec un de ses ex-beaux-frères, dans un restaurant. Les investigations ont permis d'établir que la victime «craignait pour sa sécurité» à la suite de cette bagarre. Selon le juge d'instruction, la «détermination» et la «multiplicité des coups» - qui a notamment provoqué «l'écrasement du visage» - établissent l'accusation pour homicide pour chacun des auteurs. La préméditation est justifiée par la présence d'armes au moment des faits.

(L'essentiel/AFP)