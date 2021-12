Le meeting de Zemmour marqué par des violences

Avant les premiers discours, au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), le ton monte brutalement contre une équipe de l'émission Quotidien, connue pour son traitement sarcastique de la politique.

Alors qu'ils interrogent des participants, des journalistes sont pris à partie par un petit groupe de jeunes supporters du candidat d'extrême droite, puis hués par une foule de plus en plus importante au cri de «Tout le monde déteste Quotidien».

«Bande de vendus», pouvait-on aussi entendre dans les travées. La sécurité doit intervenir précipitamment pour les mettre brièvement à l'abri. «La sécurité a surréagi. Ils sont revenus. Il n'y a eu aucune violence», assure l'équipe de communication du candidat.

Après une série d'interventions de soutiens à la tribune, Eric Zemmour arrive dans la salle vers 17h30. Au milieu d'une foule en liesse, un individu se jette à son cou - un opposant? Il est aussitôt exfiltré.

NON AU RACISME

Nos militants étaients présents au meeting de #Zemmour à Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La vidéo, d'une violence inouïe, parle d'elle même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste!✊✊✊ pic.twitter.com/5cvZadNGh8