Jonathann Daval placé en unité psychiatrique

Incarcéré depuis fin janvier pour avoir étranglé son épouse dans la nuit du 27 au 28 octobre, Jonathann Daval a été pris en charge il y a deux semaines par l'unité psychiatrique de la maison d'arrêt de Dijon, rapporte Franceinfo.

Son avocat s'est dit très inquiet quant à l'état de santé psychologique et physique du jeune homme: «On l'a vu lundi matin (...) et on l'a trouvé très affaibli et extrêmement maigre», confie Me Randall Schwerdorffer. L'homme de loi ajoute que son client subit «une perte de poids massive» et qu'il risque de faire de «l'anémie». Il reçoit un traitement médical décrit comme «lourd», rapporte BFM TV.

Un mari «inconsolable»

Déjà dans «un état de très grande souffrance psychologique» début mars, le trentenaire avait été placé à l'isolement. «C'est nécessaire dans ce type de circonstances, car ce sont des faits qui ont une résonance particulière en prison. Il faut qu'il soit préservé des contacts d'avec d'autres détenus qui pourraient être agressifs», avait expliqué son autre avocat, Samuel Estève.

Pendant trois mois, Jonathann Daval avait maintenu qu'Alexia était partie faire un jogging et qu'elle n'était jamais revenue. En public et en privé, le jeune homme avait joué le rôle du mari inconsolable avant d'avouer, le 30 janvier, le meurtre de son épouse.

