Un Français sur quatre ne se lave pas tous les jours

Un quart des Français n'effectue pas «une toilette complète» chaque jour, selon un sondage Ifop publié mercredi, qui pointe aussi un faible «respect des règles sanitaires» de lavage des mains. Les Français ont la réputation d'être sales et cette image n'a pas fini de leur coller à la peau: «Seuls 76% procèdent à une toilette complète tous les jours», selon cette étude réalisée pour le compte de la société Diogène France, spécialisée dans le nettoyage de logements insalubres.

Les femmes (81%) se négligent moins que les hommes (71%), ces derniers faisant plus rarement leurs ablutions quotidiennes quand ils sont chômeurs (60%), «ruraux» (59%) ou âgés de 65 ans et plus (57%). Par ailleurs, seul un quart (25%) des personnes interrogées «se lave les mains après s'être mouché», preuve selon le sondeur et son commanditaire de «l'ignorance des règles sanitaires de base, en dépit des messages de santé publique martelés et du contexte viral qui règne actuellement».

Le souci de propreté manuelle est plus fréquent, mais encore loin d'être systématique, en sortant des transports en commun (37%) ou des toilettes (71%). Enfin, selon cette étude, 94% des femmes changent de culotte chaque jour, soit nettement plus que dans les années 50 où elles n'étaient que 17% à le faire. En revanche, ils ne sont que trois hommes sur quatre à changer de slip ou caleçon tous les jours. Enquête réalisée en ligne du 31 janvier au 3 février auprès d'un échantillon de 2 005 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

(L'essentiel/afp)