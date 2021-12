Un terrible drame de la route le soir de Noël

Une voiture qui transportait deux hommes et trois enfants a violemment percuté un arbre à Wattrelos (Nord) samedi soir, provoquant la mort du conducteur et de deux enfants, et blessant gravement les deux autres passagers, ont annoncé dimanche les pompiers et la police. L'accident a eu lieu aux alentours de 22h30 sur un boulevard de Wattrelos, en métropole lilloise, selon un communiqué des pompiers.

Le véhicule a fait une sortie de route, «percuté un arbre, et fini sa trajectoire dans une clôture», a expliqué une porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique du Nord (DDSP). Le bilan fait état de «trois victimes masculines décédées, dont deux enfants», «l'un âgé entre 5 et 6 ans, et l'autre entre 7 et 8 ans», et «deux victimes masculines, dont un enfant» d'âge non précisé, transportés à l'hôpital dans un état grave, a précisé la DDSP. Leur identité n'est pas connue à ce stade.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

(L'essentiel/afp)