La France «ne va pas interdire les plans à trois»

Bien qu’elle soit souvent la cible de railleries sur les réseaux sociaux, où elle est par ailleurs très active, Marlène Schiappa se serait sans doute volontiers passée de ce nouveau coup d’éclat. Invitée dimanche au micro de Radio J, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté s’est fait remarquer par une petite phrase au sujet de la polygamie, laquelle s’est retrouvée au cœur d’un projet de loi controversé visant à «lutter contre les séparatismes», selon les termes du gouvernement. Les personnes polygames se verraient refuser ou retirer leur permis de séjour.

Face aux vives et nombreuses critiques suscitées par cette loi, l’ex-secrétaire d’État a voulu «rassurer tout le monde»: «On ne va pas interdire les plans à trois, l’infidélité, le polyamour, les trouples…» Avant d’argumenter qu’il y a, en France, «pays du libertinage», une «liberté amoureuse, sentimentale et sexuelle» mais que «la polygamie c’est autre chose».

«Quand on contracte un mariage, on a un certain nombre de droits de la famille, en matière d’héritage, de filiation, etc.» Or, la situation de polygamie «appauvrit les droits de nombreuses femmes», a précisé Marlène Schiappa, la ministre.

Les propos de Marlène Schiappa ont rapidement été partagés et commentés par de nombreux internautes et journalistes, dans un joyeux mélange d’humour et d’incompréhension. Au-delà des quolibets douteux, certains remettent en cause la stratégie de communication du gouvernement et le bien-fondé du projet de loi en question.

Quant à l’humoriste Jean-Marie Bigard, très critique vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire par les autorités françaises, il s’est amusé de la situation avec toute la finesse qui le caractérise.

Critiqué et mal compris à l’étranger, le projet de loi «confortant les principes de la République» a été présenté mercredi par le premier ministre Jean Castex, qui a répété que le texte n’était pas «contre les religions» mais pour défendre «les libertés».

À cette occasion, Marlène Schiappa s’est elle aussi exprimée sur les mesures prévues autour de la polygamie: «Nous souhaitons protéger les droits des femmes en matière de polygamie […] Nous ne donnerons pas de titre de séjour à des personnes qui sont polygames. Si la polygamie est découverte lors d’un contrôle alors que la personne a déjà un titre de séjour, celui-ci lui sera retiré.»

L’exécutif marche sur des œufs, craignant d’être accusé de stigmatiser les musulmans, après des manifestations à l’étranger autour de la republication de caricatures de Mahomet par l’hebdomadaire satirique «Charlie Hebdo» et des critiques dans les pays anglo-saxons.

«Ce projet de loi n’est pas un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier», a insisté Jean Castex. «C’est à l’inverse une loi de liberté, de protection, une loi d’émancipation face au fondamentalisme religieux».

(L'essentiel/lph/afp)