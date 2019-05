Une piscine «rooftop» sur le toit de Notre-​​Dame?

Après le terrible incendie survenu le 15 avril à Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a lancé un concours international d'architecture. Et le débat fait rage: faut-il recréer la même charpente et la même flèche ou se lancer dans un projet plus moderne? De nombreux députés de l'opposition de droite ont réclamé sans succès une restauration «à l'identique», inquiets de l'expression d'Emmanuel Macron qui avait évoqué «un geste contemporain». En attendant, les architectes désireux de donner un nouveau visage à la célèbre cathédrale rivalisent d'imagination.

Le Guardian évoque par exemple la proposition très étonnante d'un cabinet d'architecture suédois.

Basé à Stockholm, Ulf Mejergren Architects (UMA) a imaginé une piscine «rooftop» en forme de croix, qui remplacerait le toit de l'édifice. Le bassin serait entouré des douze apôtres qui ont miraculeusement échappé aux flammes, ces statues ayant été déplacées quelques jours avant le drame pour une rénovation. «Une cathédrale n'est pas, à notre avis, une île isolée dans le tissu urbain; elle appartient à la ville et à ses habitants», estime le cabinet d'architecture.

(L'essentiel/joc)