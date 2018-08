Recherché dans toute l'Europe, le fugitif se rend

L'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe s'est rendu jeudi dans le nord de la France après sept ans de cavale. David Gras a été condamné notamment pour sa participation à l'attaque à l'explosif d'un dépôt d'argent en région parisienne qui avait fait un mort.

«David Gras, l'un des criminels les plus recherchés d'Europe, s'est livré à la justice à Douai» (nord), a indiqué la police nationale sur Twitter. «Mon client a décidé de se rendre aux autorités (...) condamné par défaut en 2016 par la Cour d'assises de Douai à une peine de 25 années de réclusion criminelle, il n'a encore jamais été entendu sur les faits qui lui sont reprochés», a affirmé dans un communiqué transmis à l'AFP son avocat, Me Jérôme Goudard. «Sa décision est dictée par sa volonté de répondre aux accusations dont il fait l'objet, et de bénéficier d'un procès juste et équitable. L'arrêt rendu par la Cour d'assises de Douai étant non avenu, Monsieur David Gras est aujourd'hui présumé innocent», a-t-il aussi souligné.

Condamné en son absence

Agé de 48 ans, il avait été condamné en son absence le 8 juillet 2016 par la Cour d'assises du Nord à 25 ans de réclusion criminelle à l'issue d'un procès fleuve de plus d'un mois dans lequel dix-neuf personnes avaient été jugées. Parmi elles, Serge Veron, le cerveau présumé du commando, condamné à 18 ans de réclusion criminelle.

Le braqueur David Gras s'est rendu aux autorités françaises https://t.co/0g6tfdilpi pic.twitter.com/V0WDYoQdH2— Paris Match (@ParisMatch) 3 août 2018

D'autres accusés avaient été acquittés de toute participation aux vols avec arme qui leur étaient reprochés. Ils avaient toutefois été déclarés coupables du délit d'association de malfaiteurs, et condamnés à des peines comprises entre 8 et 13 ans de prison.

Rappel des faits

En septembre 2011, des assaillants avaient attaqué très tôt le matin à l'explosif la société de transport de fonds Témis à Orly (région parisienne). Ils avaient emporté un butin de plus de 8,2 millions d'euros. Lors de ce braquage, un convoyeur de fonds avait été tué, un passant avait été brièvement pris en otage et les braqueurs avaient tiré sur la police pour couvrir leur fuite. Cette attaque avait suscité une vive émotion parmi les convoyeurs de fonds en France et avait surpris par son audace et sa violence.

L'autre braquage à l'explosif concerné par ce procès visait un dépôt de fonds de la société Loomis par cinq hommes à Villers-Semeuse (nord de la France), le 16 juin 2011, pour un butin de 1,5 million d'euros. Les accusés étaient également jugés pour plusieurs tentatives manquées et pour des faits de «recel de véhicules provenant de vols commis en bande organisée avec armes».

David Gras et Serge Veron sont considérés comme les principaux protagonistes de ces braquages.

(L'essentiel/afp)