L'homme qui a sauté de l'avion retrouvé mort

Un élève pilote de 32 ans, porté disparu en mer depuis l’atterrissage en urgence d’un avion de tourisme sur une plage de Biscarrosse (sud-ouest de la France), mardi, et dont le corps a été retrouvé mercredi matin, a été pris d’une «crise délirante» dans le cockpit et avait évoqué ses intentions suicidaires, a indiqué le Parquet. Son corps, rejeté par l’océan, a été retrouvé mercredi matin, sur une plage du centre d’essais de missiles des Landes, une zone militaire qui s’étend sur plus de 15 000 hectares entre Mimizan et Biscarrosse, a déclaré Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan.

L’avion biplace de type Piper avait décollé de l’aérodrome de Biscarrosse. À son bord se trouvaient un jeune homme, originaire de La Rochelle, qui suivait un stage de pilotage, et un instructeur de 65 ans, connu pour être un «pilote chevronné». Selon les premiers éléments de l’enquête, à la lumière notamment du témoignage de l’instructeur, «le vol a soudainement été interrompu par une sorte de crise délirante» de l’élève pilote, qui a tenu des «propos incohérents» et «aurait manifesté sa volonté de se suicider et de précipiter l’avion dans la mer», a expliqué Olivier Janson.

«Il a ouvert le cockpit»

Alors que l’avion survolait le bassin d’Arcachon, l’élève pilote a opéré un demi-tour de manière «autoritaire». L’instructeur a ensuite repris en main les commandes de l’appareil et décidé d’opérer un atterrissage d’urgence. Malgré les tentatives du pilote pour «apaiser» la situation, l’élève a «indiqué qu’il sauterait de l’avion en plein vol». Le jeune homme «a ouvert le cockpit et s’est jeté à l’eau, à une cinquantaine de mètres d’altitude. L’impact sur la mer a dû être particulièrement violent», a expliqué le procureur. L’instructeur s’est ensuite posé en urgence sur la plage de Biscarrosse, indemne, mais «en état de choc».

L’enquête ouverte pour «recherches des causes de la mort» est confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Biarritz. Les enquêteurs vont notamment exploiter les enregistrements des conversations à bord du cockpit.

(L'essentiel/afp)