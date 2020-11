Affaire sur «LCI»: «Darius ne reviendra pas»

Samedi dernier, Darius Rochebin était accusé par Le Temps de harcèlement sexuel et de manipulations. Dans la foulée, le journaliste, qui officiait sur LCI à 20h en semaine, avait demandé à la chaîne de le mettre à l’écart quelques jours.

Auprès de l'AFP, il avait souligné n'avoir «jamais fait l'objet d'une plainte ni jamais eu de relation non consentie ou illicite. Je me battrai donc contre tous les amalgames, les ragots ou les insinuations dont je suis victime et j’examine avec mon avocat la suite judiciaire que je donnerai.» Remplacé dans un premier temps par Adrien Gindre, le chef du service politique du groupe TF1, c’est désormais Elizabeth Martichoux qui va lui succéder pour les semaines à venir, selon Arrêt sur image. Au jeu des chaises musicales, Adrien Gindre reprend l’interview politique quotidienne de 8h15… à la place de la journaliste.

La mise en retrait de Darius Rochebin se prolonge et passe de « quelques jours » à « quelques semaines » selon Puremedias. Il est remplacé par Martichoux https://t.co/S9VBV2rjwr #dariusrochebin #metoo #LCI — Nils Wilcke (@paul_denton) November 6, 2020

L’absence de Darius Rochebin sur LCI ne devrait officiellement durer que «quelques semaines». Mais son retrait de la chaîne d’infos du groupe TF1 pourrait être définitif, explique Le Parisien.

«La direction est très embêtée car Darius est en contrat avec LCI et ils ne peuvent rien lui reprocher. Darius ne reviendra pas chez nous, assure un journaliste du groupe TF1. Il est actuellement en Suisse en famille et promet d'attaquer en justice. Mais cette nouvelle affaire est très mauvaise pour l'image de LCI. Alors, ils vont négocier une porte de sortie. Ça va se jouer maintenant entre avocats», détaille un cadre de la chaîne française au quotidien francilien.

(L'essentiel/cga)