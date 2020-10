«Aujourd'hui nous sommes tous profs»

Dans une lettre intitulée «Être prof», la première dame, elle-même ancienne enseignante, écrit: «Être prof, c'est transmettre et anticiper, préparer les cours avec une attention particulière, parce que chaque leçon est importante; C'est entrer dans une classe et s'y sentir à sa juste place; C'est repérer une lueur que l'on a pu allumer dans les yeux des élèves, c'est aussi remarquer quand ils décrochent et aller les récupérer; C'est être heureux quand vous les avez fait réagir à ce qui vous émeut; C'est avoir l'ambition pour eux et leur ouvrir les portes car celles de l'esprit et de la connaissance sont infinies; C'est développer leur esprit critique pour les rendre libres».

Brigitte Macron, cas contact d'une personne contaminée au Covid-19, ne pourra pas participer à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, mercredi, dans la cour d'honneur de La Sorbonne. Quatre jours après l'attentat, les enquêteurs tentent de reconstituer la chaîne complète des faits qui ont conduit au meurtre sauvage du professeur Samuel Paty, à qui des hommages sont rendus à l'Assemblée nationale et autour de son collège des Yvelines.

Les policiers antiterroristes s'intéressent notamment à des messages échangés sur la messagerie WhatsApp entre l'assaillant et le parent d'élèves, actuellement en garde à vue, qui avait appelé à la mobilisation après le cours sur la liberté d'expression dispensé par M. Paty, le 5 octobre.

(L'essentiel/afp)