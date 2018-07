«Elle a été tuée avec rage et une haine considérable»

Jonathann Daval a sidéré tout le monde en faisant volte-face dans l'affaire de la mort de sa femme Alexia. Après trois mois de mensonge, lors desquels il avait joué la comédie du veuf éploré, le jeune homme avait fini par avouer, en janvier, avoir «accidentellement» étranglé son épouse de 29 ans.

Coup de théâtre en ce début de mois de juillet: à sa demande, le principal suspect a été reçu par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Et lors de cette nouvelle audition, il est revenu sur ses aveux et a évoqué un «complot familial», accusant son beau-frère du meurtre d'Alexia. Selon le trentenaire, Grégory Gay aurait étranglé la victime au domicile de ses parents dans la nuit du 27 au 28 octobre, après avoir tenté de la maîtriser lors d'une crise d'hystérie. La famille aurait ensuite passé «un pacte secret pour étouffer l'affaire».

«Une espèce de fable»

Ce revirement spectaculaire laisse l'avocat de la famille d'Alexia circonspect. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi à midi, Me Jean-Marc Florand a appelé à «la plus grande prudence» dans cette affaire, relate BFM TV. D'après l'homme de loi, la crédibilité de Jonathann Daval est «sujette à caution». Il a mis le doigt sur plusieurs incohérences apparaissant dans les différentes versions des faits apportées par le mari d'Alexia.

"Qui est Mr Daval aujourd'hui ? [...] La crédibilité de Jonathann Daval est pour le moins sujette à caution. Aujourd'hui où est la vérité dans ce qu'il dit ? Je n'en sais rien" affirme l'avocat des parents d'Alexia Daval, Me Jean-Marc Florand https://t.co/a57EDquxpqpic.twitter.com/Kwbdmeub1s– franceinfo (@franceinfo) 5 juillet 2018

«Ce que dit Jonathann Daval ne colle pas avec la réalité objective du dossier. Tout ce qu'il dit ne correspond pas au dossier», a déclaré Me Florand. Devant le juge, le suspect aurait livré un récit s'apparentant à «une espèce de fable», dans laquelle «tout le monde aurait eu un moment d'égarement», a résumé l'avocat.

«Il n'y a rien de solide à part l'autopsie»

Le représentant de la famille d'Alexia en est intimement convaincu: Jonathann Daval a bénéficié d'une complicité, mais extérieure à la famille. «Ma conviction c'est qu'Alexia a été tuée par une ou deux personnes avec une extrême violence, une rage et une haine considérable. Pour cela il faut un mobile», a-t-il déclaré. Me Florand attend avec impatience les résultats des expertises psychologiques et psychiatriques du principal suspect, qu'il décrit comme «une espèce de Dr Jekyll et Mister Hyde».

"Je continue de penser que Jonathann Daval a certainement un ou des complices mais certainement pas ceux qu'il a désigné", estime l'avocat de la famille d'Alexia pic.twitter.com/ElWb6W4gSa– BFMTV (@BFMTV) 5 juillet 2018

«J'ai du mal à penser que s'il y est pour quelque chose il n'ait pas fait appel à quelqu'un d'autre, mais ça n'engage que moi», a ajouté l'avocat, tout en concédant que dans cette affaire, tout est «compliqué»: «Il n'y a rien de solide à part l'autopsie», estime-t-il.

(L'essentiel/joc)