Un routier tué par un gendarme à Montauban

Un chauffeur routier a été tué vendredi par un gendarme près de Montauban, dans le sud-ouest de la France, au terme d’une folle course-poursuite, a indiqué à l’AFP le parquet. Il avait été contrôlé positif à la cocaïne et refusé d’obtempérer aux forces de l’ordre.

Connu des services de police, le conducteur d’environ 35 ans avait été condamné plusieurs fois, dont trois pour des conduites sans assurance, a précisé le procureur de Montauban, qui a ouvert une enquête pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner». Cette affaire intervient après la mort depuis début juillet d’un policier et d’une jeune gendarme, tous les deux tués par des automobilistes refusant d’obtempérer aux forces de l’ordre.

Vendredi après-midi, le chauffeur, qui transportait des colis, a dans un premier temps été signalé à la gendarmerie sur une départementale par un automobiliste en raison de sa conduite dangereuse. Arrêté par les forces de l’ordre, il est contrôlé «positif à la cocaïne». Mais il s’enfuit et est immédiatement pris en chasse par les gendarmes.

Véhicule de la gendarmerie percuté

«Les gendarmes tentent de l’arrêter avec des sortes de herses mais n’y parviennent pas. Un gendarme situé sur un rond-point lui fait signe d’obtempérer. Non seulement il ne s’arrête pas mais il semble se diriger vers lui», indique le magistrat. Une course-poursuite s’engage alors. «Une voiture de gendarmerie parvient à le dépasser et se met en travers de la route pour le faire stopper mais ils ne le stoppent pas», poursuit le procureur.

Le chauffeur «percute le véhicule de gendarmerie sur plusieurs mètres avec au moins un gendarme à bord. Un deuxième véhicule de gendarmerie parvient à le doubler. Un gendarme se met sur le bas-côté et a priori fait feu à quatre reprises», le blessant mortellement, selon le magistrat.

Le chauffeur routier perd le contrôle de son véhicule et son camion prend feu. Les gendarmes lui portent les premiers secours, les pompiers et le Samu arrivent et tentent de le réanimer mais il est rapidement déclaré mort.

