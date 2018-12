À bout, la police annonce «l'Acte I de la colère»

Entre le mouvement des «gilets jaunes», la mobilisation des lycéens et la récente attaque de Strasbourg, les policiers ne savent plus où donner de la tête et la colère monte dans leurs rangs. Constamment mis sous pression depuis plusieurs semaines, les représentants des forces de l'ordre estiment, qui plus est, que plusieurs de leurs revendications ne sont pas entendues par le gouvernement. Le ras-le-bol est tel que plusieurs associations appellent à la révolte le jeudi 20 décembre. BFM TV annonce par ailleurs que le syndicat des gardiens de la paix et de gradés Alliance appelle à bloquer tous les commissariats de France à partir de mercredi.

Le syndicat Unité SGP Police est l'un des premiers à avoir tapé du poing sur la table, relève le Huffington Post. Sur Twitter, il a annoncé «l'Acte I de la colère des policiers», reprenant ainsi le vocabulaire utilisé par les «gilets jaunes». «Les policiers sont à bout et ne bénéficient d'aucune reconnaissance», peut-on lire sur le réseau social.

Les policiers sont à bout et ne bénéficient d'aucune reconnaissance, UNITÉ SGP POLICE / FMSI-FO annonce solennellement l'ACTE 1 de la colère des forces de l'ordre.— UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) 17 décembre 2018

«Monsieur le président grâce à nous notre République a tenu. La reconnaissance s'impose immédiatement», a martelé le syndicat, réclamant notamment le paiement des heures supplémentaires défiscalisées.

Samedi sur BFM TV, la tenue de cet «Acte I» a été confirmée par Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat. Celle-ci a notamment dénoncé des «dispositions politiques qui sont complètement contraires aux intérêts sociaux des salariés et plus particulièrement des policiers» et déploré que «le dialogue social ne marche pas».

????ALERTE #ACTE1Policiers #acteIPolice « Je viens vous l'annoncer solennellement , l'acte 1 des policiers se prépare » ➡Linda Kebbab dénonce les mesures injustes concernant sa profession que Macron et le gouvernement vont mettre en place dès le 1er janvier 2019. #acteV pic.twitter.com/Qrcz3PgbqV— ‎ Joseph ????️* LE #RIC * (@J0sephch) 15 décembre 2018

«Nous sommes le gibier, ce sont les chasseurs»

Jeudi déjà, le syndicat des gardiens de la paix et de gradés Alliance avait dénoncé une «situation explosive» chez des employés «mis à rude épreuve». «Au vu de l'engagement sans faille des policiers, nous exigeons un retour immédiat sur l'investissement, avec un véritable plan 'Marshall'», a déclaré à l'AFP Frédéric Lagache, numéro deux du syndicat, qui s'inquiète pour les semaines à venir: «Les forces de l'ordre vont éprouver de plus en plus de difficultés à assumer tous les fronts», a-t-il résumé. Selon Frédéric Lagache, les policiers «entre épuisement et colère, en ont assez des gratitudes et veulent des actes» de la part du gouvernement.

A l'épuisement et à la colère vient encore s'ajouter la peur. Dans «Le Point», une policière de la brigade anti-criminalité a raconté sa journée de cauchemar face aux casseurs, le 1er décembre à Paris. «Certains n'hésitent pas à s'avancer pour venir au contact des collègues porteurs du bouclier et tentent de leur porter des coups avec des battes de baseball, bâtons, barres de fer. Nous sommes le gibier, ce sont les chasseurs», raconte-t-elle.

en securisation hier, neutralisation d un terro aujourd hui en MO demain la polyvalence la disponibilité et l engagement ont un prix. les policiers attendent une juste rétribution de leurs efforts.les félicitations et les bravos ne nourrissent pas une famille.@Place_Beauvau— ALLIANCE PN (@alliancepolice) 14 décembre 2018

Au menu des revendications des forces de l'ordre: le paiement des heures supplémentaires, des astreintes ou des heures de nuit, plus de CRS, une reconnaissance du statut des policiers techniciens et scientifiques ou encore une validation des acquis des adjoints de sécurité.

Appel à la mobilisation jeudi 20 décembre

Cette colère grandissante a donné naissance, sur les réseaux sociaux, au hashtag #LesGyrosBleus. C'est sous ce nom de code qu'a été lancé un appel à une mobilisation le 20 décembre devant un commissariat du 8e arrondissement. «Le président a fait des annonces pour certaines personnes, et pas pour d'autres. Une fois de plus nous sommes les grands oubliés. (...) Cela fait beaucoup, surtout en ce moment. On nous soutient à la télé, mais après, il n'y a rien», a déclaré à LCI Guillaume Lebeau, vice-président de l'association MPC (mobilisation des policiers en colère).

Réveille toi collègue, comme tu l'as fait en 2016 !Plus d'excuses, il faut enfin bouger et ne plus simplement gueuler : ⚠️Rejoins nous pour l'Acte I, 20 décembre 2018, 21:30, place Clémenceau Paris.⚠️— Association MPC (@association_mpc) 16 décembre 2018

Le mouvement est rejoint notamment par l'association femmes des forces de l'ordre en colère (FFOC). La semaine dernière, Tatiana, «gilet jaune» et épouse de policier confiait son mal de vivre à «NordLittoral»: «J'ai peur. Nous, femmes de force de l'ordre, on vit constamment dans la crainte. Être femme de policier aujourd'hui, c'est un cauchemar permanent. Et personne ne parle de cette souffrance», déplorait-elle.

A tous ceux qui divisent la population entre les #GiletsJaunes et les #ForcesdelOrdre. Nous vous rappelons que nous soutenons les revendications #GJ????RDV PLACE CLEMENCEAU, 20 DÉCEMBRE 2018, 21:30????https://t.co/46JRFAlN2t @nordlitt— FFOC (@_FFOC_) 16 décembre 2018

Depuis le 17 novembre et le début de la mobilisation des «gilets jaunes», les forces de l'ordre font l'objet d'une intense activité opérationnelle, encore accrue par les manifestations de lycéens et la vigilance renforcée face à la menace terroriste après l'attentat de Strasbourg. Quelque 89 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés le 8 décembre à l'occasion de l'acte IV des «gilets jaunes».

(L'essentiel/joc)