La disparition de Diary Sow était-​​elle un coup de pub?

La jeune Sénégalaise dont la disparition en début d’année avait mis son pays en émoi, est rentrée au Sénégal. Lundi, Diary Sow est sortie de son silence… pour faire la promotion de son deuxième livre. Dans une vidéo de trois minutes publiée sur Instagram, l’étudiante raconte l’histoire de son roman, intitulé «Et les masques tombent!» rapporte le Huffington Post. L’héroïne du récit, Allyn Kane, est «une adolescente au passé douloureux» qui s’est «enfuie du domicile familial» au Sénégal, «dans l’espoir de vivre la vie dont elle a toujours rêvé».

Une intrigue qui ressemble étrangement à la propre histoire de Diary Sow, portée disparue le 7 janvier, parce qu’elle n’avait pas repris les cours au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand. Cette absence soudaine avait mobilisé les milieux étudiants sénégalais et motivé l’ouverture d’une enquête pour «disparition inquiétante» en France. Distinguée meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, la jeune femme de 20 ans avait finalement donné signe de vie, plus de deux semaines plus tard.

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement sénégalais, Serigne Mbaye Thiam, qui est considéré comme son «parrain», avait alors expliqué que l’étudiante était partie de son plein gré pour faire «une petite pause pour retrouver (ses) esprits». «Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus puisqu'il n’y en a aucune», lui avait confié l’étudiante, assurant qu’elle ne pensait pas «qu’autant de gens allaient s’inquiéter».

Nous avons enfin des nouvelles de #DiarySow qui va bien. Dans une lettre qu'elle m'a envoyée, suivie de plusieurs échanges ces derniers jours, elle brise le silence pour la première fois. Avec son accord et l'autorisation de sa famille, ci-dessous quelques extraits de sa lettre. pic.twitter.com/dFwc4NPEB6 — Serigne Mbaye THIAM (@smthiam) January 21, 2021

Reste que cette vidéo publiée sur Instagram a jeté un froid parmi les internautes sénégalais. Certains jugent la coïncidence un peu tirée par les cheveux et soupçonnent la jeune femme d’avoir orchestré sa fugue pour se faire de la publicité. «Bien joué pour le coup de buzz avec ta disparition (…) tu voulais te médiatiser pour booster tes ventes», a notamment commenté un de ses abonnés sur Instagram.

«Tu ne pouvais pas faire la promotion de ton livre sans pour autant mettre tous les Sénégalais dans l’angoisse?» s’est indigné un autre utilisateur. «Faut arrêter de dire que Diary Sow ne doit de comptes à personne. Beaucoup de gens ont été touchés par sa disparition, beaucoup se sont mobilisés pour qu’on la retrouve (…) pendant que la meuf se croyait à Nollywood (NDLR: le Hollywood nigérian)», tempête une internaute.

Diary Sow qui a programmé sa fugue pour sortir son livre ça aussi je vais pas m’en remettre — C’est moi Awa ???????? (@awa_df) February 1, 2021

Si le lien entre la fugue et le nouveau livre de Diary Sow est avéré, c’est normal que certains le prennent mal.



Pour ma part, si elle l’a fait pour coller au max à la trame de son livre, je trouve ça audacieux même si c’est plutôt risqué et logiquement sujet à controverse. — Odèniyi ???????? (@KenAkpo) February 1, 2021

Dans une story Instagram, la jeune femme s’est défendue: «J’aurais de loin préféré taire les explications qu’on me réclame à cor et à cri (…) Comment expliquer l’inexplicable? Est-ce tellement inconcevable que j’aie pu ressentir un besoin irrépressible de couper les ponts pour un moment?» a-t-elle écrit. Les raisons de l’absence de Diary Sow resteront sans doute un mystère. Une chose est sûre: les ventes de son premier livre, intitulé «Sous le visage d’un ange», font un carton depuis fin janvier à Dakar, selon Libération.

(L'essentiel/joc)