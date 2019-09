La ligne de métro automatique devient folle

À Paris, les lignes 1 et 14 du métro sont automatiques et circulent sans conducteur. Un système qui, la plupart du temps fonctionne plutôt bien, mais qui a failli virer au drame lundi soir sur la ligne 1, rapporte Le Parisien ce mercredi. En effet, une rame de métro a purement et simplement «oublié» de s'arrêter à plusieurs stations, continuant sa route.

«J'ai eu la peur de ma vie», raconte un passager sur Twitter. Selon lui, son train était à deux doigts de percuter celui qui circulait devant lui. «On vient d'éviter un énorme accident», poursuit l'internaute. La RATP, qui gère les transports parisiens, confirme un «incident technique» survenu à 21h50, lundi.

#Ligne1 : on vient d’éviter un énorme accident... le train ne s’arrêter plus depuis 3 arrêts à deux doigts de prendre le métro de devant... la peur de ma vie — Thomas ?????????? (@omisapro) September 17, 2019

La rame n'a pas marqué les arrêts à Concorde, Champs-Élysées Clémenceau et Franklin D. Roosevelt. Elle a fini par être immobilisée à la station suivante, Georges V. «Le métro a ensuite été sorti du réseau», affirme la RATP. Qui précise qu'aucun risque de collision n'existait. «L'arrêt de la rame s'est fait en conformité avec les procédures de sécurité».

La ligne n°1 (antigrève) du métro devient dingue et saute trois stations. Ca fout les jetons quand tout sera automatisé. — Serge Vincent (@Maskloff) September 18, 2019

(L'essentiel)