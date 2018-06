Des militants d'ultradroite radicale interpellés

Gravitant dans l'ultradroite radicale, dix personnes soupçonnées de projeter des actions violentes contres des musulmans ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'un vaste coup de filet antiterroriste dans plusieurs endroits en France. Ces arrestations se sont notamment déroulées en Corse, où deux suspects ont été arrêtés, en région parisienne, dans la Vienne et en Charente-Maritime.

Parmi les interpellés figure le chef de file présumé de ce réseau, Guy S., retraité de la police nationale et habitant de Charente-Maritime. Les suspects gravitaient autour d'un mystérieux groupuscule lié à l'ultradroite baptisé «AFO» (Action des forces opérationnelles) et dirigé par Guy S. qui «avait la volonté d'en faire un groupe plus dur». Ils avaient «un projet de passage à l'acte violent, aux contours mal définis à ce stade, ciblant des personnes de confession musulmane», a précisé une source proche de l'enquête.

Les surveillances de la DGSI ont révélé qu'ils étaient «en lien pour éventuellement commettre des actions violentes contre des cibles présumées en lien avec l'islam radical», d'après l'une des sources. Selon TF1-LCI qui a révélé le coup de filet, ils ciblaient notamment des imams radicaux, des détenus islamistes sortant de prison mais aussi des femmes voilées, choisies au hasard dans la rue. L'enquête devra déterminer le degré d'avancement et de maturité du projet.

(L'essentiel/afp)