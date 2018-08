Battue par son mec et expulsée à cause du bruit

«Je ne comprends pas qu'on m'expulse avec deux enfants à cause du bruit». C'est ce qui s'appelle une double peine. À 37 ans, Élodie, mère de deux fillettes, a été expulsée de son logement situé en banlieue parisienne, à cause des cris qu'elle poussait lorsque son homme la battait. L'histoire, à peine croyable, est reprise par «Le Parisien».

La justice, pourtant saisie d'une plainte pour violences conjugales, a ordonné, fin juin, l'expulsion de la mère de famille. Les coups avaient été portés en pleine nuit: «J'ai appelé à l’aide, personne n'est venu», constate-t-elle. Pire, le tribunal d'instance de Colombes justifie son jugement: «La plainte déposée par Madame ne fait que corroborer les troubles signalés par les voisins». Il a été ordonné à la trentenaire de quitter son appartement situé dans une résidence HLM avant le 12 septembre prochain.

Le juge «aurait pu agir avec humanité»

Élodie ne comprend pas pourquoi le bailleur a accédé à la requête des autres locataires et a résilié son contrat. D'autant plus que depuis sa plainte du printemps dernier, son mari a quitté le domicile conjugal, après avoir passé une nuit en garde à vue. «Nous avons eu de nombreuses plaintes de locataires pour le bruit et des menaces proférées par Monsieur contre les résidents et la gardienne. Comme Monsieur et Madame sont tous les deux titulaires du bail, la résiliation s'applique à eux deux. Mais on entend qu'elle est victime de violence et elle n'est pas à la rue: nous travaillons à une solution de relogement», justifie le propriétaire des lieux au quotidien francilien.

L'avocate d’Élodie est choquée que la justice décrive une «situation de véritable souffrance mais n'en tire aucune conséquence». Elle estime que le juge «aurait pu agir avec humanité» et renvoyer l'affaire pour vérifier que le compagnon violent avait bien quitté le foyer. Elle annonce à LCI avoir fait appel de la décision d'expulsion de sa cliente, le 30 juillet dernier.

