Qui veut la Lamborghini ou la Rollex d'un truand?

«Nous allons taper au portefeuille les criminels», a lancé jeudi le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, en présentant plus de 300 lots d'objets de valeur saisis ou confisqués par la justice qui seront mis aux enchères vendredi, du diamant à la voiture de luxe. Montant un instant dans une Lamborghini confisquée, garée devant Bercy, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a lancé de son côté à la presse: «Si quelqu'un a 150 000 euros, c'est la mise de départ, mais j'espère que ça va nous rapporter plus».

Vidéo. Bruno Le Maire au volant d'une Lamborghini saisie par l’État #DauphineLibere https://t.co/rh7QKzfvlc — Le Dauphiné Libéré #dauphinelibere (@ledauphine) November 4, 2021

Lors d'une conférence de presse au ministère de l’Économie, Éric Dupond-Moretti a souhaité que «la confiscation» de biens soit élargie et ne se limite pas à la lutte contre la délinquance économique et financière ou à la criminalité organisée. Voitures de luxe, vins prestigieux, montres de maîtres-horlogers... Les 310 lots d'objets saisis ou confisqués dans le cadre de procédures pénales, seront vendus aux enchères vendredi à Bercy à l'occasion du dixième anniversaire de l'Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) placée sous la tutelle du ministère de la Justice.

VIDÉO - Lamborghini, Rolex et grands crus : 300 biens saisis par l’État mis en vente https://t.co/av5RSTmcu0 pic.twitter.com/hbIkZhAAb4 — LCI (@LCI) November 4, 2021

La confiscation «doit devenir l'une des peines centrales de notre code pénal», a souhaité Éric Dupond-Moretti. «Cette sanction patrimoniale n’a pas vocation à se limiter à la lutte contre la délinquance économique et financière ou la criminalité organisée», a déclaré le ministre. «Elle doit devenir également un instrument de lutte contre la délinquance du quotidien afin de faire en sorte que le crime ne paie plus, que le délit ne paie plus. Autrement dit, nous allons taper au portefeuille les criminels».

Une montre Richard Mille estimée entre 40 000 et 60 000 euros

Une paire de boucles d'oreilles Cartier estimée entre 3 000 et 6 000 euros

Les 310 lots exposés sont notamment issus de confiscations liées au blanchiment d'argent ou au trafic de drogue, selon la Direction nationale des interventions domaniales (DNID), coorganisatrice de la vente. La somme réunie par la vente de ces biens, mis à prix de 30 euros (un vélo) à 150 000 (la Lamborghini), sera versée «au budget de l'État ou encore à des fonds de concours, par exemple de lutte contre l'addiction aux stupéfiants ou de lutte contre le proxénétisme», a expliqué à l'AFP le directeur général de l'Agrasc Nicolas Bessone.

L'Agrasc a ouvert en mars dernier des antennes à Marseille et à Lyon, qui ont permis de verser au budget de l'État 28 millions d'euros. «Au regard de ces résultats», elle disposera au printemps prochain de deux nouvelles antennes à Lille et Rennes, a annoncé le garde des Sceaux.

(L'essentiel/AFP)