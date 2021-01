La femme de Benjamin Griveaux sort du silence

L'affaire éclate le 13 février 2020: un activiste russe, Piotr Pavlenski, publie sur les réseaux sociaux une vidéo intime de Benjamin Griveaux, envoyée à la Messine Alexandra de Taddeo. C'est un véritable tsunami politico-médiatique: le lieutenant d'Emmanuel Macron décide alors de se retirer de la course à la mairie de Paris.

Sa femme, l'avocate Julia Minkowski, après être restée silencieuse pendant presqu'un an, a accepté de se livrer au magazine Elle alors que sort son nouveau livre «L’avocat était une femme». «Vu de l’extérieur, cet épisode, avec sa dimension médiatique et politique, a pu paraître extraordinaire, voire surréaliste. Mais, à l’inté­rieur, les choses se sont passées de façon assez banale», a-t-elle confié. «Nous avons affronté cette épreuve dou­loureuse comme tous les couples qui connaissent des turbulences», a-t-elle reconnu. Elle a appliqué «les conseils que je donne à mes clients» et coupé la télé et les réseaux sociaux.

«ll a fait passer sa famille en premier»

En colère, elle dénonce l'attitude de Piotr Pavlenski qui indique avoir agi pour dénoncer l'hypocrisie: «Où est l'hypocrisie? Est-ce le fait de rester en couple malgré l’infidélité? Non, ce qui est hypocrite, c’est de faire semblant de croire que, dans une rela­tion qui dure, on ne fait jamais face à ce genre de difficultés», lance-t-elle avant de saluer le courage de son mari.

«Il a fait passer sa famille en premier. Il a voulu nous pro­téger. Ce choix a confirmé tout ce que je pensais de lui». Certains politiques qui ont traversé ce type de crise ont tout déballé sur la place publique, «nous, nous avons traversé la tempête dans l’intimité».

