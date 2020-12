Jamel à Macron: «Tu vas fermer ta g*****»

La journaliste de l’Opinion, Corinne Lhaïk, a publié aux éditions Fayard, «Président cambrioleur» le 25 novembre dernier. Dans cette enquête autour de la personnalité du président français, elle raconte une anecdote savoureuse datant de 2016, époque où Emmanuel Macron était candidat et François Hollande, président de la République.

Nous sommes à l’automne 2016 et le candidat, qui a quitté le ministère de l’Économie pour se consacrer à sa campagne présidentielle, est invité à dîner chez le producteur de cinéma Luc Besson. À la table se trouvent, entre autres, Nicolas Hulot, qui sera plus tard ministre de l’Écologie au début du mandat d’Emmanuel Macron, et Jamel Debbouze.

Après «une opération reniflage» auprès de l'écologiste, Emmanuel Macron tente de se rapprocher de l’humoriste, selon le récit de la journaliste. «On parle aussi banlieues et Macron se lance dans un discours formaté, sur la formidable énergie de ses jeunes habitants», raconte ainsi Corinne Lhaïk. C’est à ce moment que Jamel a recadré celui qui sera élu président quelques mois plus tard. «Écoute, monsieur le ministre, tu vas fermer ta g*****», aurait lancé l’humoriste coupant le candidat dans son élan. «C'est dit sur le ton de la blague, mais l'apprenti ès quartiers est renvoyé dans ses buts», explique la journaliste dans son livre…

(L'essentiel)