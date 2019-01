Un atterrissage de haut vol pour aider un blessé

Les faits se sont déroulés le mercredi 2 janvier dernier. Blessé, un randonneur nécessitait l'intervention d'un hélicoptère de la gendarmerie de haute-montagne pour être secouru sur le col d'Anterne dans les Alpes. Problème: la pente sur laquelle se trouvait le marcheur blessé au genou était enneigée et très raide. Le pilote de l'appareil a donc dû effectuer une manœuvre impressionnante pour parvenir à déposer les sauveteurs, comme le rapporte France Bleu. L'appareil est venu poser l'un de ses patins avant contre la pente tout en restant à l'horizontale.

Âgé de 46 ans, le pilote de l'hélico cumule 5 000 heures de vol et évolue depuis six ans dans la vallée de Chamonix. Mais il reste humble. Il a expliqué à la radio France Bleu que ce type d'approche s'appelait un «appui patin» et que «cela n'avait rien d'extraordinaire». «Il faut cependant s'assurer de l'angle du terrain pour être sûr que la manœuvre réussisse».

(L'essentiel/utes)